VIDEOS – Los registros que dejó terremoto 6,5 al sur y centro de México

El sismo obligó a suspender por minutos la rueda de prensa presidencial mientras se evalúan posibles daños en Guerrero.

Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió este viernes amplias zonas del sur y centro de México, provocando la activación de las alarmas sísmicas e interrumpiendo la primera rueda de prensa del año de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El movimiento telúrico se sintió con especial intensidad en el estado de Guerrero y en la Ciudad de México, aunque hasta las primeras horas posteriores al evento no se reportaron daños graves ni víctimas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo su epicentro cerca de la localidad de San Marcos, a unos 70 kilómetros al sureste del puerto turístico de Acapulco, en la costa del Pacífico. La sacudida generó alarma entre la población, especialmente en las zonas costeras y en áreas urbanas con edificios de gran altura.

La alerta sísmica obligó a suspender por algunos minutos la conferencia matutina que encabezaba Sheinbaum. Diez minutos después, la mandataria retomó la actividad y se refirió a la situación en Guerrero: “Parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero”, señaló.

La evaluación de daños en el centro y sur de México por terremoto

En esa misma línea, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que los protocolos de emergencia se activaron de inmediato tras el sismo. Las unidades de protección civil iniciaron recorridos de verificación en distintas zonas del estado, ante la posibilidad de afectaciones y la ocurrencia de réplicas.

“Estamos en contacto permanente con los municipios de las ocho regiones del estado, para conocer cualquier afectación y brindar atención inmediata”, indicó Salgado a través de su cuenta oficial en la red social X, junto con informar que “hasta ahora se reportan afectaciones menores“.

En la Ciudad de México, el movimiento fue perceptible en diversos puntos de la capital, especialmente en edificios altos, donde se registraron oscilaciones más marcadas. En otras zonas, más que el movimiento, se escucharon crujidos y ruidos en las paredes.

Tras el sismo, numerosas personas salieron de sus viviendas, observando cables eléctricos y árboles para evaluar posibles daños. Además de la alerta sísmica tradicional, en la capital también se activó una notificación en los teléfonos celulares, correspondiente a un nuevo sistema de alerta implementado recientemente por el gobierno mexicano.