Las críticas de Sheinbaum a Kast: “No se puede reivindicar el autoritarismo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a José Antonio Kast luego de que se convirtiera en el presidente electo de Chile y lo criticó por “reivindicar” regímenes autoritarios, como el del dictador Augusto Pinochet.

La mandataria en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, enfatizó que el resultado de las elecciones en Chile se deben respetar por ser una decisión democrática de la ciudadanía, pero de igual forma manifestó su preocupación por las expresiones públicas de reconocimiento al dictador.

“Más allá de que ganó democráticamente y fue reconocido por todas las fuerzas políticas, lo que llama la atención es su reconocimiento a Pinochet“, expresó Sheinbaum.

Los cuestionamientos de Sheinbaum a Kast

Siguiendo en esa línea, recordó el Golpe de Estado que hubo en nuestro país en 1973 contra Salvador Allende, que dio paso a un régimen de 17 años: “Fue un régimen absolutamente autoritario, dictatorial, que duró muchos años“.

En este sentido, la presidente mexicana expuso que, más allá de los modelos económicos, no se debe justificar el autoritarismo. “No se puede reivindicar, desde mi perspectiva, a regímenes autoritarios que se caracterizan por el exterminio de quien actúa o piensa distinto”, comentó.

Pese a ello, Sheinbaum concluyó señalando su expectativa de que el nuevo Gobierno de Chile actúe de forma democrática, y puso énfasis en la importancia de que las nuevas generaciones se informen sobre lo que ocurrió en Latinoamérica en los años que hubo dictaduras militares en el siglo pasado.