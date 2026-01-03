FOTOS – Los registros de cómo Trump se fue enterando de la operación de arresto de Maduro

“Lo vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, indicó el mandatario respecto a su conocimiento del arresto.

La Casa Blanca compartió a través de redes sociales fotos que evidenciaban lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había informado horas antes: se mantuvo al tanto del arresto de Maduro a través de televisión. Se trataron de registros en los que también aparecen el secretario de la Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Horas antes de la publicación de estas imágenes, en una entrevista concedida a Fox News para el programa Fox & Friends, Trump calificó la acción como “exitosa” y “bien organizada”, y afirmó que pudo observar el desarrollo completo del ataque desde Estados Unidos, incluyendo las comunicaciones entre Florida y el terreno en Venezuela.

“Pude verlo en tiempo real, lo vi todo y escuché las comunicaciones. Entre donde estábamos en Florida y el terreno en Venezuela. Fue increíble ver la profesionalidad, la calidad del liderazgo. Ha sido increíble ver lo buenos que eran, lo profesionales, lo increíble que es el equipo que tenemos, ver cómo funcionaba tan perfecto. Lo vi literalmente como si hubiera sido un show de televisión, lo vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, señaló el presidente estadounidense.

Las fotos de Trump y la información extra del arresto de Maduro

El mandatario también aseguró que no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses participantes en la operación y precisó que todos los efectivos se encuentran en buen estado, con excepción de algunas heridas leves.

La operación militar estaba planeada inicialmente para hace cuatro días, el 31 de diciembre. Sin embargo, el mal tiempo en Caracas obligó a retrasarla. Los planes de Washington también consideraban una segunda oleada de ataques, según contó el líder republicano, una maniobra que no se terminó por materializar debido a que la primera ronda “tuvo éxito”.

Trump, finalmente lanzó una advertencia a los restantes dirigentes del régimen: si mantienen su lealtad al chavismo les espera un “futuro muy malo”.