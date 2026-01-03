Trump envía mensaje a Gustavo Petro: “Tiene que cuidarse el trasero”

Donald Trump acusó a Petro de desarrollar laboratorios para el envío de droga a Estados Unidos,

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aprovechó la conferencia de prensa donde se refirió a la intervención en Venezuela, para lanzar un mensaje a su par de Colombia, Gustavo Petro.

“Tiene que cuidarse el trasero”, indicó Trump, quien acusó a Petro de tener “laboratorios para fabricar droga” y enviarla a Estados Unidos.

“Él tiene fábricas de cocaína, instalaciones donde hace cocaína. Él está produciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, puntualizó el mandatario estadounidense.

Gustavo Petro se refirió en las primeras horas de la jornada a la incursión militar de Washington en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ordenando reforzar el control en la frontera con Venezuela.

“Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. (…) En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”, puntualizó el jefe de Estado.