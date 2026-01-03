Presidente Boric condena incursión militar de EEUU: “Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro”

“Chile va a actuar como siempre lo ha hecho, con responsabilidad, con coherencia y con firmeza, defendiendo principios que consideramos irrenunciables”, indicó el mandatario chileno.

El presidente Gabriel Boric dejó ver su condena a la operación militar de Estados Unidos en territorio de Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo.

En una conferencia de prensa, el jefe de Estado recalcó que “como Gobierno de Chile, manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela”.

El presidente Boric cuestionó que “un estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país, y eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política”.

Para el mandatario chileno, esto generará un precedente que afectará la estabilidad internacional, aseverando que “Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia”.

“La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”, argumentó.

Pero Gabriel Boric también puso énfasis en el control unilateral de recursos, como el petróleo de Venezuela, por parte de países como Estados Unidos para justificar este tipo de acciones.

“Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante, en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales”, cuestionó el presidente Boric.

Junto con ello, puntualizó que “hemos dispuesto un monitoreo permanente de nuestras fronteras ante posibles aumentos de flujos migratorios desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado. Y fortaleceremos todos los protocolos de monitoreo y protección consular, prestando especial atención a la situación de las y los ciudadanos chilenos en Venezuela”.

“Chile va a actuar como siempre lo ha hecho, con responsabilidad, con coherencia y con firmeza, defendiendo principios que consideramos irrenunciables. La no violencia, la soberanía de los estados, la prohibición del uso de las fuerzas o amenaza, la solución pacífica de las controversias, y la plena vigencia de derecho internacional”, sentenció el presidente Gabriel Boric.