María Corina Machado celebra el arresto de Nicolás Maduro: “Estamos preparados para tomar el poder”

En un comunicado, la líder opositora llama a la organización ciudadana y reafirma a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado difundió durante esta jornada un contundente comunicado en el que celebró el arresto de Nicolás Maduro, asegurando que la oposición está preparada para “tomar el poder“. Los dichos de Corina Machado llegan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara que analizará una posible presidencia de ella en Venezuela.

Para la dirigente, Maduro “desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, asegurando que, ante la negativa del mandatario a una salida negociada, “el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.

En el texto, Machado sostiene que se ha abierto una nueva etapa política para el país: “Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”.

La líder opositora remarca el carácter histórico del momento y el sacrificio de quienes han participado en el proceso político reciente. “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, afirma.

Machado busca “tomar el poder” tras arresto de Maduro

Corina Machado también ratifica el resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024 y reconoce a Edmundo González Urrutia como jefe de Estado. Según el comunicado, fue el pueblo quien lo eligió “como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

En uno de los pasajes más enfáticos, la dirigente asegura que el movimiento opositor está listo para avanzar: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”.

Finalmente, Machado se dirige tanto a los venezolanos dentro como fuera del país, convocándolos a mantenerse activos y movilizados, cerrando el mensaje con una consigna: “¡Venezuela será libre! Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.