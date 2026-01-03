“Fue brillante”: Donald Trump destaca operación militar en Venezuela para capturar a Maduro

Donald Trump entregó sus primeras impresiones respecto a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En entrevista con FOX News, el mandatario estadounidense precisó que observó el accionar de las fuerzas militares de su país desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida.

“Es que fue algo increíble, el trabajo increíble que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así”, indicó Trump, quien reconoció que mantuvo conversaciones días atrás con Nicolás Maduro para que dejara el poder: “Le dije tienes que rendirte. Estuvo cerca, pero al final no lo hizo”.

Ante esto, ordenó la intervención militar, aseverando que “teníamos que hacer algo mucho más preciso, mucho más potente. Esto fue mucho más potente que cualquier otra cosa que hubiéramos podido hacer. Es increíble. Y aprendimos mucho, aprendimos muchas cosas. Pero este fue un símbolo muy importante”.

Sobre la captura de Maduro, Donald Trump precisó que estaba “en una casa que parecía más una fortaleza que una vivienda, con acero sólido por todas partes” y que no se registraron bajas entre los efectivos norteamericanos.

En cuanto al futuro del régimen de Maduro en Venezuela, tras su captura, y una eventual entrega del poder a María Corina Machado, Trump apuntó que “vamos a tener que analizarlo ahora mismo. Tienen un vicepresidente, como ya sabes. Quiero decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, ya sabes, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza, igual que mis elecciones fueron una vergüenza. El 2020 fue una vergüenza y, ya sabes, una verdadera vergüenza”.