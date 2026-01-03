Los primeros detalles del arresto de Maduro: un infiltrado, la operación en su dormitorio y el traslado en buque

Una vigilancia sostenida de la CIA y una fuente interna de su propio gobierno permitieron la captura de Maduro.

Tras el paso de las horas del arresto del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, se comienzan a conocer nuevos detalles de la acción llevada a cabo por Estados Unidos. Un hombre infiltrado fue clave para dar con la ubicación del dictador, quien fue detenido en su propio dormitorio junto a su esposa, Cilia Flores.

Una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano fue la que permitió a Estados Unidos rastrear la ubicación de Nicolás Maduro en los días y momentos previos a su captura por fuerzas especiales estadounidenses, de acuerdo a fuentes consultadas por el New York Times.

La agencia de inteligencia aportó datos clave mediante una combinación de informantes locales y una flota de drones furtivos que mantuvo una vigilancia casi constante sobre Venezuela.

Exfuncionarios señalaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Washington habría facilitado la captación de la fuente, aunque no se conocen detalles sobre su reclutamiento. La operación se enmarca en un giro hacia acciones más agresivas de la CIA, impulsado por su director, John Ratcliffe, y autorizado por el presidente Donald Trump, quien aprobó planes específicos para Venezuela a fines del año pasado.

Por su parte, CNN informó que la redada que condujo a su captura fue realizada mientras Maduro y su esposa dormían en su dormitorio, del cual fueron sacados a rastras. Fue la fuerza de élite Delta Force del Ejército de Estados Unidos la que estuvo a cargo de la acción, de acuerdo a fuentes consultadas por el citado sitio.

El futuro de Maduro tras su arresto

Trump, en conversación con Fox News, informó que tanto el líder del régimen venezolano como Flores se encuentran a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima para ser trasladados a Nueva York, donde se enfrentará a cargos en un tribunal federal de Manhattan.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha estado trabajando durante años en una acusación contra Maduro y algunos altos mandos militares de Venezuela, de acuerdo a funcionarios estadounidenses de aplicación de la ley según CNN. Se espera que ese trabajo sirva de base para los cargos que se harán públicos.