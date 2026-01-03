ONU rechaza operación de EEUU en Venezuela: “Sienta un precedente peligroso y viola el derecho internacional”

Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, declaró por su parte que “la protección de la población de Venezuela es primordial y debe guiar cualquier medida que se adopte en el futuro”.

António Guterres, secretario general de la ONU, expresó su consternación por el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En una declaración pública, Guterres expresó que “independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso”, instando a los países a respetar el derecho internacional.

Junto con ello, llamó a todas las partes a desarrollar un diálogo inclusivo para superar la crisis, respetando los derechos humanos y el estado de derecho.

Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, declaró por su parte que “la protección de la población de Venezuela es primordial y debe guiar cualquier medida que se adopte en el futuro”.

En tanto, la misión de Venezuela en la ONU solicitó que se convoque al Consejo de Seguridad, luego que fuerzas estadounidenses “ejecutaron un conjunto de ataques armados brutales, injustificados y unilaterales”, detallando bombardeos de sitios civiles y militares en Caracas y ciudades en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.