Trump instalará una administración estadounidense en Venezuela: “Vamos a gobernar hasta que haya una transición segura”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó detalles del arresto del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. En su conferencia de prensa, Trump confesó que su país se hará cargo de la administración de Venezuela “hasta que sea seguro“, sin dar grande detalles de quienes serán sus autoridades designadas en el nuevo Gobierno de “transición“.

“A última hora de la noche de ayer y a primera hora de hoy, bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela, demostrando el abrumador poderío militar estadounidense“, comenzó el mandatario desde Mar-a-Lago.

“Se utilizaron medios aéreos, terrestres y marítimos para lanzar un espectacular ataque. Fue un ataque como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial“, detalló. “Ha sido una de las demostraciones más impresionantes, eficaces y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia del país”.

“Todas las capacidades militares venezolanas quedaron impotentes. Los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, capturaron con éxito a Maduro en plena noche“, indicó el líder republicano. Asimismo, afirmó que Maduro y su esposa se enfrentarán a la justicia en Estados Unidos.

Trump: la administración de Venezuela quedará a manos de Estados Unidos

El mandatario se refirió posteriormente a un Gobierno de transición en el Caribe. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata“, declaró Trump a los periodistas presentes.

“Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren volver a su país. Es su patria“, continuó el líder republicano. “No podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga en mente el bien del pueblo venezolano se haga con el control de Venezuela. Ya hemos tenido décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda”.

Por el momento, se desconoce cómo se instalará esta nueva administración.

Sobre su interés petrolero, Trump dijo que el negocio venezolano “ha sido un fracaso”. Por lo mismo, anunció que “vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y empiecen a generar ingresos para el país“. Tampoco se entregó mayores detalles de cómo lo realizará.