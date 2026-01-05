La implicancia de Cuba en Venezuela: 32 soldados muertos y las amenazas de Trump

La Habana reconoce por primera vez de manera pública la presencia de militares cubanos en tareas de seguridad en Venezuela.

Cuba confirmó que 32 de sus ciudadanos murieron durante la operación militar estadounidense que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. La información fue difundida a través de un comunicado oficial transmitido por la televisión estatal de la isla, en medio de las polémicas amenazas de Trump sobre que el régimen cubano “está a punto de caer”.

Según el texto, todos los fallecidos eran integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior de Cuba que se encontraban en Venezuela cumpliendo misiones “a solicitud de órganos homólogos” de ese país.

De este modo, el gobierno de Miguel Díaz-Canel reconoció por primera vez de manera explícita la presencia de personal militar cubano en tareas de seguridad en territorio venezolano, una situación que hasta ahora ni La Habana ni Caracas habían confirmado públicamente.

El comunicado señaló que los militares “cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”. Sin embargo, no se entregaron detalles sobre las funciones específicas que desempeñaban ni sobre los lugares exactos donde se produjeron los enfrentamientos.

Poco después, Díaz-Canel se pronunció en su cuenta de X, donde afirmó: “Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”.

El mandatario expresó además su “dolor e indignación” por las muertes y decretó dos días de duelo nacional a partir del lunes.

Cuba está “a punto de caer” tras captura de Maduro en Venezuela

Las confirmaciones oficiales se conocieron mientras que el presidente Donald Trump aseguró que “Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”.

“Vamos a acabar hablando de Cuba, porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente“, deslizó el líder republicano, sin dar mayores detalles respecto a una acción futura.

De acuerdo con fuentes venezolanas citadas por The New York Times, el operativo militar estadounidense dejó alrededor de 80 muertos y afectó distintas zonas de Caracas, así como los estados de Aragua, Miranda y La Guaira. Funcionarios de Estados Unidos indicaron que media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque Trump no confirmó oficialmente esas cifras.