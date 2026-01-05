¿Cuáles son sus casos más mediáticos? Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que procesará a Nicolás Maduro

El magistrado posee una larga trayectoria judicial, donde destacan los litigios por los atentados del 11 de septiembre, entre otros casos.

Nicolás Maduro comparece este lunes ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Manhattan, luego de haber sido capturado en Venezuela para ser sometido a un proceso judicial en Estados Unidos, el cual quedará en manos del juez Alvin K. Hellerstein, quien cuenta con una extensa trayectoria.

Dicho magistrado presidirá la instancia en la que se leerán formalmente los cargos del dictador venezolano y su esposa, Cilia Flores. En el caso de Maduro, está acusado de conspiración narcoterrorista; conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

El 15 de mayo de 1998, Alvin Hellerstein (92 años) fue nominado como juez federal por el entonces presidente Bill Clinton, en reemplazo de Louis L. Stanton, cuya designación la confirmó el Senado el 21 de octubre de ese mismo año.

En enero de 2011 asumió el status de juez superior, uno de los cargos judiciales más altos a los que se puede aspirar en el país norteamericano.

Juicio a Maduro: quién es el juez Alvin Hellerstein y sus casos más mediáticos

Respecto a los casos de alto perfil que han estado a su cargo, destacan los litigios derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que se le conoce como el caso del World Trade Center.

En su carrera también destaca la resolución del caso vinculado al icónico cartel “HOPE” de Barack Obama en la campaña de 2008, en una disputa por derechos de autor con Associated Press.

Sumado a ello, intervino en los procesos relacionados a las denuncias contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, quien fue condenado por violación y agresión sexual. Pese que no fue el juez del juicio, tuvo un rol clave en la gestión de procesos.

Con Maduro como imputado, no será la primera vez que Hellerstein encabece una causa que involucre altos personeros de Venezuela, particularmente con el chavismo.

Uno de los casos que estuvo bajo su jurisdicción fue el de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2023 para enfrentar cargos por narcotráfico y delitos con armas. Lo anterior, relacionado con el Cartel de los Soles.

En el proceso, el magistrado aceptó pruebas de corrupción y violencia relacionadas con el narcotráfico que respaldaron la acusación contra Carvajal. En 2025, el sujeto cambió su declaración de inocencia y se declaró culpable ante el juez Hellerstein de cuatro cargos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, narcoterrorismo en beneficio de las Farc, y posesión y conspiración con armas de fuego y explosivos.

Ahora, el nombre del juez vuelve a la palestra con el caso de Nicolás Maduro, quien comparecerá este lunes en el tribunal, donde se leerán los cargos, se verificará su representación legal y se determinarán las medidas cautelares.