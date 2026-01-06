María Corina Machado carga duramente contra Delcy Rodríguez y asegura que volverá a Venezuela “lo antes posible”

Corina Machado acusó a la presidenta encargada de ser la “arquitecta principal de torturas” y afirmó que regresará a Venezuela, pese a que Trump no la respaldara para liderar la transición.

La líder opositora venezolana y nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que regresará a su país “lo antes posible” y no reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

En conversación con la cadena estadounidense Fox News, la dirigente abordó por primera vez la operación del país norteamericano en Venezuela, que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro.

Bajo este contexto, Corina Machado afirmó que “estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible“. Lo anterior, a pesar de que Donald Trump le quitara respaldo para liderar un proceso de transición, según sus declaraciones post ataque.

La dura arremetida de María Corina Machado contra Delcy Rodríguez

Por otro lado, la líder opositora arremetió duramente contra Delcy Rodríguez, que este lunes juró como presidenta interina tras la caída de Maduro.

“Sabemos que es la arquitecta principal de torturas, de tráficos de personas; es una aliada para Rusia, para Irán y para China“, expresó.

Esto, teniendo en cuenta que era la vicepresidenta del líder izquierdista, quien está siendo procesado por cargos asociados al narcotráfico en Nueva York.

“Es muy rechazada por el pueblo venezolano“, añadió. De esta forma, negó que pudiera asumir un rol en la transición, aseverando que los electores están del lado de la oposición.

En este sentido, Corina Machado expuso que “en unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda”.

Sumado a ello, adelantó que después de la transición, Venezuela se convertirá en un “gran aliado” de Estados Unidos y pasará a ser un centro de oportunidades para toda la región, sosteniendo que “millones de venezolanos que fueron forzados a huir de Venezuela volverán a casa“.

Estas declaraciones las emitió después de que Trump no la incluyera en sus planes para Venezuela, debido a que a su juicio, “carece del respeto del pueblo”. Respecto a Rodríguez, el mandatario estadounidense sostuvo que estaba dispuesto a trabajar con ella siempre y cuando se cumplan los objetivos de Washington.