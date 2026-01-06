Panel Ciudadano UDD: 52% de venezolanos no volvería a su país o no sabe si lo hará y el 69% de chilenos está a favor de la operación de EE.UU.

La encuesta abordó la percepción, tanto de chilenos como de migrantes venezolanos, sobre la operación de EEUU y las expectativas en relación al futuro de Venezuela.

La encuesta Panel Ciudadano UDD abordó la percepción desde Chile sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, luego de la operación militar de Estados Unidos que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En este contexto, el sondeo arrojó que el 69% de los chilenos está de acuerdo (30%) o muy de acuerdo (39%) con la intervención del país norteamericano.

Siguiendo en esa línea, el 59% de los chilenos piensa que lo que pasó en Venezuela será “positivo”, mientras que el 11% cree que “empeorará” y el 18% estima que “no cambiará mucho”.

Por el lado de los venezolanos en Chile, el 28% se mostró de acuerdo con la operación de EE.UU y el 65% manifestó estar muy de acuerdo.

Con respecto a las expectativas de los venezolanos, el 80% cree que mejorará la situación del país, un 2% estima que empeorará y un 9% asegura que no cambiará mucho.

En este marco, el 60% de los encuestados chilenos cree que en situaciones como la de Venezuela “debe primar más la defensa de la democracia, incluso con una intervención externa“. Los venezolanos, en tanto, un 85% se manifestó a favor de dicho enunciado.

En cuanto a la transición de dicho país, el 81% cree que Estados Unidos se debe hacer cargo y el 15% asegura que no debería.

Operación de Estados Unidos en Venezuela : el impacto en Chile

Pensando en nuestro país, el 59% de los chilenos cree que esto será positivo. Por el lado de los venezolanos, el 75% lo estima de esta forma.

Bajo este contexto, el 72% de los migrantes venezolanos se sienten esperanzados tras la captura de Nicolás Maduro y el 87% cree que lo ocurrido aumenta las posibilidades de que Venezuela se estabilice en el mediano plazo.

No obstante, solo el 48% expresó que volvería a su país si mejora su situación en los próximos 12 años. Un 31% aseguró que no lo haría y un 21% dijo que “no sabe”.