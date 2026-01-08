VIDEO – Venezuela anunció liberación de presos políticos: se trataría de “un número importante”

La decisión del régimen chavista se produjo cinco días después de que fuerzas de Estados Unidos capturaron y trasladaron a Nueva York al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que el régimen chavista liberó a “un número importante” de presos políticos que se encontraban en diversas cárceles del país.

“Considérese este gesto de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad“, manifestó el hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con los reportes de la prensa internacional desde Caracas, entre los presos que ya comenzaron a dejar las cárceles se cuentan tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros.

En esa línea, el diario español El Mundo informó que entre los presos políticos liberados en Venezuela hay varios hispanos, dos de los cuales serían los turistas acusados de espionaje, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa.

Venezuela liberó a presos políticos como “un gesto unilateral”

Jorge Rodríguez realizó el anuncio durante una conferencia de prensa, en la que sostuvo que se trata de “un gesto unilateral para afianzar” su “decisión inequebrantable de consolidar la paz” en el país, sin distinción de ideología o religión.

“Estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución“, añadió.

Además, el presidente de la Asamblea de Venezuela agradeció al mandatario de Brasil, Lula da Silva, y al ex primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por su participación en el proceso que llevó a la liberación de los presos políticos.

Según las estimaciones de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 863 presos políticos, de los cuales 86 son extranjeros o que tienen doble nacionalidad.