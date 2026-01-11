La advertencia de Trump a Cuba tras la captura de Maduro: “No habrá más petróleo ni dinero”

Por su parte, Cuba aseguró que no va a “vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje” de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Cuba que tras la detención de Nicolás Maduro “no habrá más petróleo ni dinero” proveniente del régimen chavista.

A través de un posteo, Donald Trump apuntó que “Cuba ha vivido, durante muchos años, gracias a grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela“.

“Como contraprestación, Cuba proporcionó “servicios de seguridad” para los últimos dos dictadores venezolanos, ¡PERO NUNCA MÁS!“, añadió.

“La mayoría de esos cubanos murieron en los ataques estadounidenses de la pasada semana“, escribió a continuación el mandatario norteamericano.

La advertencia de Trump a Cuba

En esa línea, Donald Trump llamó a Cuba a llegar a un acuerdo con su país “antes de que sea demasiado tarde“, dando a entender que podría emprender acciones similares a las que permitieron la captura de Maduro.

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!“, posteó el presidente estadounidense a través de su red Truth Social.

Por su parte, Cuba aseguró que no va a “vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje” de Estados Unidos.

Así lo manifestó el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, tras participar en un acto efectuado en Caracas, en homenaje a los caídos en los ataques del 3 de enero, entre ellos 32 militares cubanos.