Crisis de violencia en Ecuador: hallan cinco cabezas humanas en turística playa

El hecho ocurrió en una provincia bajo estado de excepción y marcada por disputas entre grupos criminales en la zona.

La violencia criminal volvió a sacudir a Ecuador con un hallazgo estremecedor en la costa del país. La Policía Nacional confirmó que fueron encontradas cinco cabezas humanas colgadas de palos de caña en una playa del municipio de Puerto López, en la provincia de Manabí, una de las zonas más afectadas por la escalada de homicidios y acciones del crimen organizado.

De acuerdo con la información oficial, junto a los restos se halló un letrero con un mensaje amenazante que, de manera preliminar, estaría dirigido a personas involucradas en robos y extorsiones contra pescadores de la zona. Las autoridades no han detallado el contenido exacto del mensaje ni han confirmado la identidad de las víctimas.

En un breve comunicado, la institución informó que “unidades tácticas, de investigaciones e inteligencia fueron desplegadas en el territorio para recabar los primeros indicios que permitan esclarecer este hecho”. El área fue acordonada mientras se realizaban las primeras pericias.

La ola de violencia en Ecuador

Puerto López ya había sido escenario de un episodio sangriento a fines del año pasado. El 28 de diciembre, seis personas fueron asesinadas en un ataque armado registrado en el mismo municipio, entre ellas una niña de dos años. De manera preliminar, ese hecho fue atribuido a disputas entre grupos criminales que operan en la zona y que se disputan el control de actividades ilícitas.

Manabí forma parte de las nueve provincias que se encuentran bajo estado de excepción, medida decretada por el presidente Daniel Noboa el pasado 31 de diciembre ante el aumento sostenido de la violencia. Solo el sábado previo al hallazgo se reportaron al menos doce asesinatos en distintos ataques armados en los municipios de Manta, Montecristi y El Carmen, según reportes de medios locales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el Gobierno para intensificar la lucha contra el crimen organizado. Pese a ello, el país cerró 2025 con una cifra récord de homicidios, cercana a los 9.300 casos, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.