Por qué la citación a la justicia de Jerome Powell es un presunto ataque de Trump y la Casa Blanca

Powell acusa a la Casa Blanca de usar al Departamento de Justicia para presionar por una baja de tasas, una acción que busca Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la Casa Blanca de Donald Trump y la independencia del banco central. La pesquisa, según informó el propio gobierno, se centra en un eventual “abuso de fondos de los contribuyentes”, aunque sin detallar cargos específicos.

Powell, habitualmente cauto en sus declaraciones públicas, difundió el domingo un video en el que calificó la investigación como una represalia política por no ajustar las tasas de interés de acuerdo con los deseos del presidente: “Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado junio ni con la remodelación de los edificios de la Reserva Federal. Esos son pretextos”.

“La amenaza de cargos criminales es consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que sirve al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, añadió.

Jerome Powell preside la Fed desde 2018, tras ser designado inicialmente por Trump y luego ratificado por Joe Biden en 2022. Su mandato como presidente expira en mayo. Aunque no decide solo la política monetaria —las tasas son votadas por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), integrado por 12 miembros—, su influencia es clave en la orientación del banco central.

El conflicto que arrastró a Jerome Powell ante la justicia

El conflicto se arrastra desde hace meses. Trump ha criticado duramente una remodelación de la sede de la Fed en Washington, cuyo costo aumentó de 1.900 a 2.500 millones de dólares. El presidente acusó a Powell de supervisar una obra “lujosa”, con supuestos comedores VIP y terrazas ajardinadas. Ante el Senado, Powell rechazó esas acusaciones: “No hay comedor VIP ni nuevo mármol. Quitamos el mármol antiguo y lo volvimos a colocar. No hay ascensores especiales, solo los viejos”.

Así, todos los ex presidentes vivos de la Fed firmaron una declaración conjunta condenando la investigación y advirtiendo que ataques políticos a bancos centrales independientes han derivado históricamente en economías inestables. “No tiene lugar en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, base de nuestro éxito económico”, señalaron.

Economistas y algunos senadores republicanos también expresaron preocupación. Temen que la presión política sobre la Fed erosione su independencia, dispare la inflación y sacuda los mercados globales, en un momento en que Trump insiste en recortar tasas de interés de forma agresiva para estimular la economía.