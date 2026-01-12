Protestas en Irán ya suman más de 600 muertos en medio de bloqueo mediático de Teherán

La República Islámica llamó a una serie de contramanifestaciones en la Plaza de la Revolución para mostrar su apoyo al líder supremo de Irán.

La ONG Iran Human Rights informó que la ola de protestas que se ha desencadenado en las últimas semanas en Irán han dejado un saldo preliminar de al menos 648 fallecidos, mientras las autoridades de Teherán han convocado a marchas para contrarrestar a los manifestantes.

A pesar de este recuento, la organización no descartó que la cifra de muertos sea aún mayor, incluso llegando a las 6.000 personas, además de 10.000 detenidos, ya que aseguró que los cuerpos están tirados en las calles, lo que dificulta su conteo.

Esto, mientras el régimen de Teherán ha establecido un bloqueo mediático en los medios de comunicación e internet, consignó DW.

Junto con ello, la República Islámica llamó a una serie de contramanifestaciones en la Plaza de la Revolución para mostrar su apoyo al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, además de enviar un mensaje a Estados Unidos.

“Estas grandes concentraciones, rebosantes de determinación, han frustrado el complot de enemigos extranjeros, que iba a ser llevado a cabo por mercenarios nacionales”, declaró Jamenei.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió a Washington en caso que concrete sus anuncios de intervención.

“Verás cómo todos tus recursos en la región serán destruidos”, en alusión a las bases y buques militares estadounidenses en Medio Oriente.