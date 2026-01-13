VIDEO – ¿Qué es un meteotsunami? El fenómeno casi imprevisible que dejó un muerto y 35 heridos en Argentina

Una repentina y violenta ola alteró la tranquilidad de las playas del litoral de Argentina y provocó una tragedia inesperada durante la tarde del lunes 12 de enero. La acción en los balnearios de Mar Chiquita y Santa Clara tuvo un duro saldo: un joven muerto y 35 personas heridas. De acuerdo a autoridades, el evento correspondió a un meteotsunami, fenómeno natural inusual con efectos devastadores.

Según indicaron especialistas en meteorología, el fenómeno puede generar efectos similares a los de un tsunami tradicional, aunque su origen no está vinculado a movimientos sísmicos. A diferencia de los tsunamis provocados por terremotos submarinos, estas olas se forman a partir de condiciones atmosféricas extremas.

Los meteotsunamis, también conocidos como “mini tsunamis”, se producen principalmente por cambios abruptos en la presión atmosférica, el paso de tormentas intensas, frentes fríos o ráfagas de viento de gran velocidad que se desplazan sobre la superficie del mar. Cuando estas perturbaciones coinciden con determinadas características del fondo marino y la configuración de la costa, el desplazamiento del agua puede amplificarse y transformarse en una ola súbita que avanza con gran energía hacia la orilla.

Si bien no atraviesan océanos completos como los tsunamis sísmicos, los meteotsunamis pueden alcanzar alturas de entre dos y seis metros. Esa magnitud es suficiente para arrastrar personas, vehículos, pequeñas embarcaciones e incluso dañar infraestructuras costeras. Además, no suelen manifestarse como una única ola, sino en secuencias, lo que incrementa el peligro para quienes intentan volver al mar tras el primer impacto.

El peligro de la imprevisibilidad de un meteotsunami y la posibilidad de que ocurra en Chile

Uno de los aspectos más riesgosos de este tipo de fenómenos es su alta imprevisibilidad. En algunos casos, el mar se retira de manera repentina antes de que la ola llegue a la costa, una señal que puede ser malinterpretada por bañistas que se acercan por curiosidad, quedando aún más expuestos.

Aunque se han registrado episodios similares en regiones como el mar Mediterráneo, el Adriático, Japón, Estados Unidos y Sudamérica, el fenómeno del meteotsunami siguen siendo poco conocido por la población.

En ese sentido, la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, aseguró en el matinal Tu Día que en Chile “no hemos visto una situación como esta”. Sin embargo, indicó que no es posible descartar por completo la posibilidad de que ocurra. A diferencia del Océano Atlántico, que presenta temperaturas más cálidas con mayor evaporación e inestabilidad atmosférica, “acá las condiciones son distintas y más adversas“.

¿Qué hacer en caso de presenciar alguno?