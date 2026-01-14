Cuál es el propósito del viaje a Chile que realizará este miércoles el canciller de Bolivia

La visita del ministro Aramayo se producirá luego de que el presidente Rodrigo Paz dijera hace poco que “tiene que cambiar la relación” con Chile.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, confirmó que este miércoles realizará un viaje a Chile, donde mantendrá una serie de reuniones con diversas autoridades.

De acuerdo con lo manifestado por el ministro de Relaciones Exteriores altiplánico, será la primera visita de una autoridad del Gobierno de Rodrigo Paz a nuestro país.

Lo anterior, gracias a algunos acercamientos registrados entre las autoridades de ambos países, entre ellos el viaje que realizó en noviembre pasado el presidente Gabriel Boric a La Paz.

En aquella oportunidad, el mandatario chileno recalcó “la importancia de estrechar vínculos y fortalecer el trabajo conjunto en materias como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional“.

En esa ocasión, ambos jefes de Estado mantuvieron un histórico encuentro, el primero entre gobernantes de ambos países en casi 20 años.

El motivo del viaje a Chile del canciller de Bolivia

Al abordar su viaje a Chile, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, confirmó que uno de sus propósitos principales es suscribir acuerdos que busquen restablecer las relaciones diplomáticas. Lo anterior, luego de casi medio siglo de distanciamiento.

“Mañana me estoy trasladando al vecino país de Chile para poder suscribir acuerdos que hemos venido trabajando para darle materialidad al anuncio que el presidente hizo de retomar las relaciones diplomáticas con el hermano país“, le dijo el canciller a los medios altiplánicos.

La visita del ministro Aramayo se producirá luego de que el presidente Rodrigo Paz dijera hace poco que “tiene que cambiar la relación” con Chile, sin dejar de lado la lucha de su país por el acceso soberano al mar.