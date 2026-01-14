En qué consiste la segunda fase del plan para la Franja de Gaza anunciada por Estados Unidos

Washington prevé un comité palestino sin Hamás y con supervisión internacional, con un desarme de todo el personal no autorizado.

Estados Unidos anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump para la Franja de Gaza, una etapa que busca avanzar desde el alto el fuego hacia la desmilitarización total del enclave palestino y la instalación de un gobierno tecnócrata de transición sin participación de Hamás.

El anuncio fue realizado por Steve Witkoff, emisario especial del mandatario estadounidense y principal negociador de la iniciativa, quien detalló los alcances del nuevo paso del plan a través de redes sociales. “Hoy, en nombre del presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 Puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción”, señaló.

Según explicó Witkoff, esta fase contempla la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, que tendrá a su cargo la gestión del territorio durante el período posterior al conflicto. El plan incluye, además, la desmilitarización completa de la Franja, la reconstrucción integral de la infraestructura dañada y el desarme de todo el personal no autorizado.

“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluido el retorno inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, las consecuencias serán graves”, afirmó el emisario.

La segunda fase se apoya en los avances logrados durante la primera etapa del plan, iniciada en octubre pasado tras dos años de guerra, que contempló la implementación de un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás y el ingreso de ayuda humanitaria.

Segunda fase en Gaza: la creación de comité

Horas antes del anuncio de Washington, Egipto informó que se alcanzó un consenso entre las partes sobre los nombres de los integrantes del comité tecnocrático palestino, que estará compuesto por entre 15 y 18 personas.

El plan de 20 puntos establece que este comité gobernará Gaza bajo la supervisión de un Consejo de Paz presidido por el propio mandatario estadounidense. Desde Hamás, un responsable indicó a AFP que el presidente palestino Mahmud Abás debería emitir un decreto presidencial para formalizar el comité, y mencionó como posibles directores a Ali Shaath y Majed Abu Ramadan.