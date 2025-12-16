Trump pone en duda el cumplimiento de tregua por parte de Israel en Gaza tras asesinato a líder de Hamás: “Estamos investigando”

Pese a sus dichos, el presidente estadounidense negó que Israel esté “socavando sus esfuerzos” de mediar en el enclave.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Gobierno está “investigando” si Israel violó la tregua en la Franja de Gaza al asesinar al número dos de las Brigadas Ezzeldin al Qassam —las milicias de asalto del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)—, Raad Saad, el sábado pasado.

“Tendremos que verlo. Lo estamos investigando“, respondió al ser consultado sobre si el ataque aéreo israelí que acabó con Saad y otros tres miembros de Hamás fue una “violación” del alto el fuego alcanzado el 10 de octubre en Gaza.

Asimismo, el líder republicano negó que las autoridades de Israel estén “socavando sus esfuerzos” para mediar en el enclave palestino, asegurando que su “relación con (el primer ministro de Israel, Benjamin) ‘Bibi’ Netanyahu ha sido obviamente muy buena”.

“Eliminamos a Irán, destruimos el bombardeo B-2, eliminamos la amenaza nuclear iraní. Gracias a eso, pudimos lograr la paz en Oriente Próximo. Ahora tenemos una muy buena relación con Israel“, señaló en alusión a la ofensiva contra instalaciones nucleares del país centroasiático a principios del pasado junio. En este sentido, añadió que “también tenemos una muy buena relación con casi todo el mundo en Oriente Próximo“.

La fuerza instalada en Gaza según Trump tras tregua de Israel con Hamás

Paralelamente, el mandatario estadounidense consideró que, “en cierto modo, ya está en funcionamiento (y) de una forma muy sólida“, la Fuerza de Estabilización Internacional a ser desplegada en la Franja de Gaza en una siguiente etapa del plan de paz.

Trump indicó que “59 países” se comprometieron a contribuir con el envío de tropas de esta fuerza que “se hará cada vez más fuerte” y donde “cada vez se sumarán más países”. De acuerdo al mandatario, “ya están participando” dichas naciones, “pero enviarán el número de tropas que les he pedido que envíen. Quieren ver la paz”.