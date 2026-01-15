“Contamos con el presidente Trump para la liberación”: los dichos de Corina Machado tras reunión en la Casa Blanca

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concluyó luego de más de dos horas de conversaciones en la Casa Blanca. El encuentro, el primero entre ambos, se desarrolló a menos de dos semanas de la captura de Nicolás Maduro y la posterior asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Trump y Machado compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso de la prensa. Tras la cita, la dirigente opositora se trasladó al Congreso estadounidense, donde tiene previsto reunirse con senadores. A su salida, Machado ofreció breves declaraciones y calificó la reunión como “muy buena”, aunque evitó confirmar si entregó al mandatario la medalla del Nobel, gesto que había sido objeto de especulación en las horas previas.

Antes de retirarse, Machado se acercó a saludar a un grupo de venezolanos concentrados frente a la Casa Blanca. Entre abrazos y fotografías con seguidores, envió un mensaje directo ante las cámaras de la prensa: “Sepan que contamos con el presidente Trump para la liberación”. Posteriormente emprendió rumbo al Capitolio.

El encuentro adquiere especial relevancia luego de la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación sorpresa en Venezuela. Ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York, donde enfrentarán cargos por narcotráfico, según informó la Administración estadounidense.

La decisión de Trump para otorgar el aval de la Casa Blanca a Rodríguez en vez de Machado

Pese a la reunión, hasta ahora Trump y su equipo han mantenido distancia con Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de una eventual transición en Venezuela. El argumento oficial ha sido que la líder “no tiene los apoyos” necesarios dentro del país para encabezar ese proceso.

En lugar de ello, Washington ha respaldado a la vicepresidenta del régimen, la mencionada Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada con el aval de Trump. El mandatario estadounidense ha sostenido que Venezuela se encuentra actualmente bajo la tutela de Estados Unidos, una postura que ha generado controversia tanto dentro como fuera del país sudamericano.