Acuerdo naval en Perú de hasta US$ 1.500 millones: Estados Unidos refuerza su presencia en Sudamérica justo al lado de puerto chino

Estados Unidos aprobó un acuerdo de hasta US$ 1.500 millones para equipar y modernizar la Base Naval del Callao, la principal instalación de la Marina de Guerra del Perú, tras una solicitud presentada por el propio Gobierno peruano. La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado, que indicó que el proyecto contempla el refuerzo de las capacidades de seguridad y defensa del país.

El anuncio se produce en un escenario regional atravesado por movimientos geopolíticos de alto impacto, inversiones millonarias en infraestructura y una creciente atención sobre el litoral central peruano. El Callao no solo alberga la base naval más importante del país, sino también el principal puerto comercial, ubicado al lado del aeropuerto internacional Jorge Chávez y a menos de 80 kilómetros del megapuerto de Chancay, financiado y operado por capitales chinos.

Esta combinación de factores alrededor convierte al acuerdo en un asunto de interés militar, estratégico y económico.

El convenio corresponde a una posible venta militar extranjera que incluye el diseño, la construcción y la modernización de infraestructura en la Base Naval del Callao. Si bien el monto máximo autorizado asciende a USD 1.500 millones, el valor final del contrato podría ser menor y quedará sujeto a la revisión del Congreso de Estados Unidos y a negociaciones posteriores.

El Departamento de Estado precisó que el proyecto contempla el desplazamiento de hasta 20 funcionarios del gobierno estadounidense o contratistas privados al Perú por un período de hasta 10 años, con el fin de brindar supervisión técnica y apoyo durante la ejecución de las obras. Esta presencia se inscribe en acuerdos de cooperación en materia de seguridad que ambos países mantienen.

Estados Unidos y la búsqueda de su presencia en Sudamérica a través de Perú

En un comunicado, la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de EE. UU. afirmó de manera textual: “Esta venta mejorará la seguridad de un socio importante que es una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica”.

La entidad subrayó que Perú es considerado un aliado clave en la región, especialmente en seguridad marítima y combate de amenazas transnacionales.

El anuncio coincide, además, con la competencia estratégica entre Estados Unidos y China en América Latina. En noviembre de 2024, el presidente Xi Jinping inauguró el puerto de Chancay, una inversión estimada en US$ 3.500 millones. Mientras China es el principal socio comercial del Perú, Estados Unidos mantiene una relación histórica en defensa, y el acuerdo emerge como señal del interés de Washington por reforzar su presencia estratégica en Sudamérica.