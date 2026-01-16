Destino Perú: chilenos lideran el turismo extranjero en el país vecino durante 2025

Más de 1,28 millones de turistas chilenos visitaron Perú, consolidando al país como su principal mercado emisor en el año pasado.

Los turistas chilenos fueron los extranjeros que más viajaron hacia Perú, en un contexto de recuperación sostenida del turismo internacional tras el impacto de la pandemia. Según cifras difundidas este jueves por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el país andino recibió 4.157.469 visitantes internacionales.

Aquella cifra representa un aumento del 4,1% en comparación con 2024 y una recuperación del 78,8% respecto de los niveles pre-pandemia, época en la que se alcanzaban los 4,4 millones de llegadas.

Dentro de ese total, los visitantes chilenos encabezaron ampliamente la lista, con 1.281.858 personas que cruzaron la frontera durante el período analizado. La cifra confirma a Chile como el mercado más relevante para el turismo peruano, muy por delante de Estados Unidos, que ocupó el segundo lugar con 628.720 visitantes, seguido por Ecuador (347.373) y Bolivia (227.660).

El peso de Chile se explica, en parte, por la fuerte participación de Sudamérica en el flujo turístico hacia Perú. La región concentró el 58,8% del total de visitantes internacionales, superando ampliamente a Norteamérica (19,7%) y Europa (14,4%). En conjunto, estos tres bloques representaron más del 92% de las llegadas al país.

Los detalles de los turistas que ingresaron a Perú con los chilenos en el liderato

De los turistas que ingresaron a Perú, 3.416.464 realizaron al menos una noche de estadía, lo que implicó un crecimiento del 4,9% frente a 2024 y una recuperación del 78,1% respecto de la etapa previa a la pandemia. En contraste, 741.005 visitantes fueron excursionistas, es decir, personas que no utilizaron servicios de alojamiento, una categoría en la que destacan los desplazamientos de corta duración desde países vecinos, incluido Chile.

El ingreso de turistas internacionales se canalizó principalmente a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima, que concentró el 56% del total de llegadas. No obstante, los pasos fronterizos del sur del país, especialmente los que conectan con Chile, tuvieron un rol clave en el movimiento regional, reflejando la intensidad del intercambio turístico entre ambos países.