No ataca la delincuencia y poco práctica: las razones de Perú para negarse al corredor humanitario de Kast

Por contrapartida, desde la Oficina del Presidente Electo evitaron calificar como “un fracaso” el portazo dado desde Lima.

Mara Sedini, vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), descartó tildar de “fracaso” el portazo dado por las autoridades de Perú a la propuesta de José Antonio Kast de instalar un corredor humanitario para que los inmigrantes irregulares, principalmente venezolanos, puedan volver a su país de origen.

“Las declaraciones del presidente de Perú no nos desvían de esa agenda. Seguimos orientados en las distintas y profundas medidas que se van a implementar a partir del 11 de marzo y las conversaciones siguen siendo preliminares”, indicó Sedini.

La vocera de José Antonio Kast precisó que esperan continuar el diálogo con los países de la región para implementar esta iniciativa.

“El corredor humanitario es una de las propuestas que se plantean a los distintos países, que queda mucho por seguir conversando y estamos seguros que vamos a llegar a puerto con la gran mayoría de los países que están sufriendo con la crisis migratoria”, argumentó Mara Sedini.

Las razones de Perú para dar un portazo al corredor humanitario

José Jerí, presidente de Perú, adelantó a CNN en español que el planteamiento de Kast de establecer un corredor humanitario no sería efectivo y generaría un foco de delincuencia en el país.

“Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema de nuestro país, que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país, eso también es una realidad plena”, indicó el mandatario.

Jerí recalcó que “esa medida está descartada y tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder, en forma colectiva, para darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país, una vez que se venga a recuperar el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad de parte de los que están acá”.

Las palabras del presidente incaico fueron respaldadas por diversas ex autoridades, como el ex ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quien lanzó un duro cuestionamiento a la justificación de Kast para implementar dicho corredor, aseverando que no combatiría de forma efectiva la delincuencia.

“Ni en Perú, ni en Chile, ni en ninguna parte. Por una razón muy sencilla: la delincuencia es transnacional. Se equivoca José Antonio Kast al reducir su política de seguridad ciudadana. Yo he estado en Chile durante las elecciones, durante los debates y todo lo demás. Creo que se equivoca. Si bien es cierto que el punto fundamental es la seguridad ciudadana y la economía en Chile, se equivoca al centrar toda su propuesta contra la inseguridad ciudadana en Chile solamente en el tema migratorio”, aseveró Pérez Guadalupe a Perú21.