El portazo de Perú a propuesta de corredor humanitario de Kast: “Esa medida está descartada”

Una de las principales propuestas del presidente electo para enfrentar la crisis migratoria venezolanos sufrió su primer traspié, luego del rechazo de Lima.

Un duro traspié sufrió el presidente electo, José Antonio Kast, luego que su intención de establecer un corredor humanitario para el traslado de migrantes irregulares, en su gran mayoría venezolanos, se encontró con el portazo de Perú.

Esto, luego que Kast visitara la semana pasada a José Jerí en Lima, donde el principal tema de conversación de la cita fue concretar un pasadizo internacional que permita que los inmigrantes puedan volver a su país de origen, además de gabinete binacional para enfrentar la crisis que se vive en la frontera entre Chile y Perú.

A pesar de que desde el entorno del presidente electo chileno se había dejado ver que esta propuesta fue bien acogida por el mandatario peruano, lo cierto es que Jerí lo descartó de plano en entrevista con CNN en español.

“Una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativa, como escenario, la hemos descartado, a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario”, apuntó José Jerí.

La principal razón para negarse a tomar en cuenta la medida de José Antonio Kast es por seguridad. “Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema de nuestro país, que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país, eso también es una realidad plena”, argumentó.

De esta manera, fue tajante al precisar que “esa medida está descartada y tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder, en forma colectiva, para darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país, una vez que se venga a recuperar el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad de parte de los que están acá”.