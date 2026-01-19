VIDEOS – Advertencias ignoradas: las fallas que se detectaron antes del accidente de trenes que dejó al menos 39 muertos en España

El Administrador de Infraestructura Ferroviarias (Adif) de España había avisado en los últimos meses ocho incidencias técnicas en sus redes sociales en el tramo de alta velocidad que protagonizó un trágico accidente entre dos trenes que dejó al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos. La mayoría de los problemas estaban relacionados a señalización, pero también habían por infraestructuras.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió de las “extrañas circunstancias” donde ocurrió el siniestro. El descarrilamiento del tren Iryo se produjo en una recta del tramo, era una unidad con menos de tres años de circulación y la línea en que se encuentra el punto de Adamuz, donde ocurrió el incidente, había sido renovada con una inversión de 700 millones de euros. Además, Adif había remodelado los sistemas de señalización y seguridad hasta mayo de 2024.

El verano pasado europeo los maquinistas ya habían advertido la degradación del sistema ferroviario español y solicitaron que la velocidad máxima de los trenes se limitara a 250 kilómetros por hora. Entre sus argumentos, señalaron que el aumento del número de trenes de alta velocidad y el mayor peso de los convoyes que circulan estaban provocando un aumento de fallos en la infraestructura.

“Nuestros compañeros maquinistas a los que representamos en las diferentes empresas ferroviarias esto lo reportan diariamente a los responsables de circulación de Adif, sin que se tome ninguna medida“, dictaba una carta de los representantes sindicales enviada al ministro Puente tras el accidente.

Las indagaciones del accidente de trenes en España

El tren Iryo que descarriló había sido revisado por última vez el 15 de enero, solo cuatro días antes del siniestro, y se fabricó en 2022, según la propia compañía, que afirmó que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación.

Una de las situaciones que más ha llamado la atención tiene relación con la modernización de 63 cambios de vía en el corredor de Madrid a Andalucía, trayecto del accidente y el más antiguo de la red ferroviaria de alta velocidad. Adif informó que la tragedia tuvo lugar específicamente en uno de los dos cambios de vía de Adamuz.

Por el momento, el ministro de Transportes ha evitado especular con posibles causas del descarrilamiento del tren que inició su viaje desde Málaga y que nunca llegó a Madrid, su destino final.