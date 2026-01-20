Presidenta de la Comisión Europea eleva el tono por las amenazas de aranceles de Trump por Groenlandia: “Nuestra respuesta será firme”

En medio de la controversia por Groenlandia, la líder comunitaria afirmó que Europa no aceptará imposiciones unilaterales de la Casa Blanca.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la Unión Europea (UE) responderá de manera “firme, unida y proporcional” a las presiones anexionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia y a la amenaza de imponer nuevos aranceles comerciales a países europeos, lo que “solo ayudaría a los adversarios“.

El mensaje fue entregado durante su intervención en la primera jornada del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde la tensión transatlántica volvió a situarse en el centro del debate. En su discurso ante líderes políticos y empresariales, Von der Leyen advirtió sobre los riesgos de una escalada del conflicto.

“Sumergirnos en una espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos a mantener fuera del panorama estratégico. Por lo tanto, nuestra respuesta será firme, unida y proporcional”, señaló, según recogió la organización del foro. La jefa del Ejecutivo comunitario calificó además como un “error” la eventual imposición de aranceles punitivos por parte de Washington: “Los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data”.

La presidenta recordó que la UE y Estados Unidos firmaron un tratado comercial en julio del año pasado y subrayó la importancia de respetar los compromisos asumidos. “En política, al igual que en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Cuando los amigos se dan la mano, eso debe significar algo”, afirmó.

Al mismo tiempo, se mostró dispuesta a cooperar con Washington en materia de seguridad en el Ártico, una región cada vez más sensible por la competencia geopolítica.

India, el nuevo acuerdo que busca cerrar la presidenta europea para diversificar su alianza con Trump

En Davos, Von der Leyen también delineó la estrategia europea para diversificar y fortalecer sus alianzas económicas globales: “Justo después de Davos, el siguiente fin de semana, viajaré a la India. Aún queda trabajo por hacer, pero estamos al borde de un acuerdo comercial histórico. De hecho, algunos lo llaman la madre de todos los acuerdos”.

La controversia se agudizó tras las declaraciones de Trump, quien afirmó que no creía que los líderes europeos fueran a “oponerse demasiado” a su intención de adquirir Groenlandia y remarcó: “Tenemos que conseguirlo”.

Desde la delegación estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que cualquier represalia europea “sería muy poco sensata”, mientras se espera que el mandatario estadounidense concentre la atención en Davos durante el resto de la semana.