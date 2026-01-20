Qué hizo hoy Trump: afirmó que podría “involucrar” a Machado en Venezuela y que “ya verán” hasta dónde llegará por Groenlandia

Durante esta jornada además la Casa Blanca difundió una lista de logros de por su primer año de mandato criticado por contener errores y exageraciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a la posibilidad de involucrar de alguna manera a la líder opositora venezolana María Corina Machado en el futuro político de Venezuela, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su regreso al poder, donde además se refirió a su interés en Groenlandia.

Las declaraciones se producen pocos días después de que Machado visitara Washington y mantuviera un encuentro con el mandatario estadounidense.

Trump calificó a la dirigente como “una mujer increíblemente amable” y se refirió al reciente encuentro en el que, según él, Machado le entregó la medalla correspondiente a su Premio Nobel de la Paz. “Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, dijo el presidente sin detallar en qué forma podría darse ese papel.

El gobernante también aprovechó la comparecencia para recalcar que la relación entre Estados Unidos y el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha mejorado tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

Trump afirmó que el país sudamericano, que cuenta con enormes reservas de crudo, atrae ya el interés de compañías petroleras para “inversiones masivas”.

Tras las declaraciones de Machado: hasta donde Trump llegará con Groenlandia

En la misma rueda de prensa, al ser consultado sobre su ambición sobre Groenlandia, Trump respondió con un enigmático “ya lo descubrirás” al referirse a hasta dónde estaría dispuesto a llegar en sus objetivos geopolíticos.

El presidente había iniciado la comparecencia afirmando que durante su gobierno “hemos hecho más que ninguna Administración previa a esta”, en un acto que comenzó con casi una hora de retraso y con un tono inusual para sus eventos públicos.

Precisamente, poco antes de esta conferencia, la Casa Blanca difundió un documento de 18 páginas que enumera lo que considera logros del primer año de su mandato, con 365 puntos divididos en 10 categorías como “blindaje de las fronteras” o la “reconstrucción de la economía”.

Fuera de los hechos comprobados, el texto también presenta exageraciones e interpretaciones discutibles, mientras omite cualquier referencia a cómo Trump ha aumentado su riqueza personal en este periodo, según reveló durante esta jornada The New York Times.