En medio de alta tensión por Groenlandia: Trump filtra mensajes privados de Macron y del secretario general de la OTAN

“No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”, criticó el mandatario francés en los mensajes expuestos por Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el escenario diplomático al hacer públicas, a través de su cuenta de Truth Social, capturas de mensajes privados con líderes europeos. En ellas, confirmó que tras una llamada “muy positiva” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y exhibió cuestionamientos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su actuar en Groenlandia.

En la conversación filtrada, Macron expresa su incomodidad con la postura estadounidense: “Amigo mío, estamos totalmente alineados en Siria. Podemos hacer grandes cosas con Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia. Intentemos construir grandes cosas”.

De acuerdo con los mensajes, el mandatario francés propuso una cumbre del G-7 en París posterior al Foro de Davos, donde también planteó sumar a “ucranianos, daneses, sirios y rusos” a la reunión. Macron añadió: “Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos”.

La veracidad de estos mensajes fue confirmada por el entorno de Macron. La filtración se produce en un momento de creciente tensión bilateral, con Trump amenazando con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses si París no se suma a la Junta de Paz para Gaza. El norteamericano aseguró que “nadie quiere” a Macron y que “estará muy pronto fuera del cargo”.

Desde el Elíseo respondieron que París “toma nota” de las palabras de Trump y calificaron las presiones comerciales como “inaceptables e ineficaces”.

La filtración de los mensajes de Rutte a Trump

En paralelo, Trump difundió supuestos mensajes con Rutte en los que este lo elogia por su rol como mediador: “Señor Presidente, querido Donald, lo que ha logrado hoy en Siria es increíble. Aprovecharé mis intervenciones en los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allí, en Gaza y en Ucrania. Me comprometo a encontrar una solución para Groenlandia”.

La autenticidad de este último intercambio, por el momento, no ha sido confirmada. Sin embargo, sí iría en línea en el trato que ha tenido públicamente Rutte con Trump, quien incluso lo llamó “papi” en junio de 2025 durante una cumbre de la OTAN en La Haya.