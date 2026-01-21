Las razones por las que Israel habría ordenado evacuar a familias en Gaza por primera vez desde alto el fuego y la respuesta de las FDI

Las fuerzas israelíes niegan planes de desplazamiento, asegurando que fue para garantizar la seguridad de las personas “en el lado israelí”.

Control territorial y prevención de incidentes con Hamás. Esas fueron las razones para las recientes órdenes emitidas por las fuerzas de Israel en las que instaban a decenas de familias palestinas a abandonar sus hogares en el sur de la Franja de Gaza, de acuerdo a explicaciones entregadas por el propio ejército.

Se trata de la primera evacuación forzosa reportada desde el alto el fuego alcanzado en octubre con mediación estadounidense, un dato que ha incrementado la inquietud entre los residentes afectados.

Los hechos ocurrieron en Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, donde el lunes fueron lanzados panfletos sobre una zona habitada principalmente por familias que viven en tiendas de campaña y en viviendas parcialmente dañadas por la guerra. Los avisos, redactados en árabe, hebreo e inglés, señalaban de forma explícita: “Mensaje urgente. La zona está bajo control de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel). Deben evacuar inmediatamente”.

Para los residentes, el contenido y el formato de los panfletos evocaron episodios previos del conflicto, en los que advertencias similares precedieron a operaciones militares terrestres o bombardeos. En los dos años de guerra anteriores al alto el fuego, el mecanismo fue utilizado recurrentemente para alertar a la población civil antes de ofensivas, lo que obligó a familias a desplazarse repetidas veces.

Las Fuerzas de Defensas de Israel niegan instrucciones a familias en Gaza

El ejército israelí, sin embargo, negó que exista un plan para desplazar forzosamente a los palestinos de esta área. Si bien confirmó el lanzamiento de los panfletos, sostuvo que su finalidad era advertir a la población civil para que no cruzara la línea de armisticio con Hamás, una delimitación sensible y con acusaciones cruzadas de incumplimiento.

“Las tropas de las FDI identificaron a civiles gazatíes que cruzaban la Línea Amarilla hacia el lado controlado por Israel. Para garantizar su seguridad, se les advirtió que se encontraban en el lado israelí y que debían abandonar el lugar, incluso mediante folletos distribuidos en la zona“, aseguró la entidad en su cuenta oficial de X.

“Para aclarar: los folletos advertían a los civiles que estaban en el lado de la Línea Amarilla controlado por Israel y que debían abandonar esa zona en la que no deberían haber entrado“, puntualizaron las FDI.

La tregua no ha logrado superar su primera fase pese al anuncio de Estados Unidos. Aunque los combates de gran intensidad han cesado y se han producido intercambios de rehenes israelíes por detenidos y prisioneros palestinos, Israel se ha retirado de menos de la mitad del territorio de Gaza.

Más de dos millones de personas permanecen concentradas en alrededor de un tercio del enclave, en condiciones precarias y bajo la administración de un gobierno liderado por Hamás.