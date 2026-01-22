Diosdado Cabello niega charlas con Estados Unidos en la antesala de la captura de Maduro: “Yo no me he reunido con nadie”

“El comandante Hugo Chávez siempre nos enseñó cómo levantarnos”, afirmó el ministro del Interior sobre la detención del ex líder del régimen.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, negó haber mantenido reuniones con funcionarios de Estados Unidos antes de la detención y el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, en medio de versiones que apuntan a supuestos contactos secretos previos a la operación militar del pasado 3 de enero.

De acuerdo con esos reportes, Cabello habría sostenido conversaciones reservadas con representantes del gobierno del entonces presidente estadounidense Donald Trump meses antes de la acción que culminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Las versiones circularon en un contexto de alta tensión política y diplomática tras la abrupta caída del mandatario venezolano.

El propio Cabello rechazó categóricamente esas acusaciones durante su programa semanal transmitido por el canal estatal VTV. “Es una campaña, dicen que Diosdado se reunió con Estados Unidos… Yo no me he reunido con nadie”, afirmó. En ese mismo espacio, desafió públicamente a quienes sostienen esa versión: “Reto a quien sea” a mostrar pruebas de un supuesto encuentro.

El ministro sostuvo que detrás de estas informaciones existe una “campaña de descrédito” promovida por la oposición con el objetivo de debilitar y dividir al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. Según Cabello, estas acciones buscan instalar la idea de fracturas internas dentro del oficialismo en un momento especialmente delicado para el país.

“Andan con sus campañas mediáticas de mentiras. Aquí no hay traición ni peleas. Quien sigue gobernando es la revolución bolivariana. Somos la garantía de paz en este país. Con Delcy Rodríguez al frente, Venezuela sigue un camino de diplomacia, de paz”, agregó.

Cabello también se refirió a la situación posterior a la captura de Maduro, señalando que el pueblo venezolano “va saliendo poco a poco de la situación derivada del ataque estadounidense y el secuestro de Maduro y su esposa”. En ese contexto, recordó el legado del fallecido líder chavista: “El comandante Hugo Chávez siempre nos enseñó cómo levantarnos”.

Finalmente, el ministro calificó la operación como “un duro golpe para el país”, incluso para sectores ajenos a la Revolución Bolivariana, y volvió a criticar las “campañas mediáticas destinadas a generar desinformación y divisiones”, cuyo propósito, afirmó, es “sembrar discordia entre la población venezolana”.