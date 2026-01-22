“No borra lo ocurrido”: la reacción de Edmundo González tras liberación de su yerno y otros presos políticos en Venezuela

“Estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta”, afirmó el dirigente opositor.

El yerno del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares Bracho, fue liberado por el régimen de Venezuela. Detenido en enero de 2025, había sido condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. Tras su excarcelación, el dirigente celebró la noticia no sin antes recordar que esta acción “no borra lo ocurrido” en otros casos.

“Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a su familia“, dijo González Urrutia en una declaración compartida a través de sus redes sociales luego de confirmar la noticia.

Tras sus primeros dichos, el opositor del régimen hizo un llamado a recordar al resto de personas encarceladas donde no se ha cumplimentado el debido proceso: “Sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad“.

“La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta“, agregó.

“Libertad para todas las personas injustamente detenidas”: el reclamo de Edmundo González tras la liberación de su yerno

“La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente: libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición“, indicó el opositor en su reclamo. Para liberación de Tudares, la familia González contó con el apoyo y respaldo de la comunidad internacional, principalmente de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“Sigo trabajando por quienes aún permanecen privados de libertad y por sus familias. Mi compromiso es con la verdad, la justicia y con una Venezuela donde la libertad no sea una concesión, sino un derecho efectivo para todos“, puntualizó.