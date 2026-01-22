Hamas condenó inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz de Donald Trump para Gaza

Hamas llamó a “exigir responsabilidades a todos los responsables del genocidio y la política sistemática de hambruna, empezando por el criminal de guerra Benjamin Netanyahu”.

Hamas condenó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyera en su Junta de Paz para la Franja de Gaza al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

De acuerdo con lo manifestado por el Movimiento de Resistencia Islámica a través de un comunicado, “condenamos enérgicamente la inclusión del criminal de guerra y jefe del gobierno de ocupación, Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional, en la Junta de Paz”.

“Consideramos que esto es una grave indicación de que se contradicen los principios de justicia y rendición de cuentas“, complementó el texto.

Pese a que la Junta de Paz para la Franja de Gaza liderada por Donald Trump está concebida para supervisar el desarrollo del acuerdo de cese de hostilidades en el territorio ocupado, desde Hamas apuntaron que Benjamin Netanyahu “continúa obstruyendo el acuerdo de alto el fuego en Gaza y perpetra las violaciones más atroces atacando a civiles desarmados, destruyendo barrios e instalaciones públicas y atacando refugios, a pesar de que el alto el fuego lleva más de tres meses en vigor“.

Hamas llamó a exigirle responsabilidades a Netanyahu

En el comunicado, la agrupación islámica manifestó que “la ocupación es la raíz del terrorismo y su continuación constituye una amenaza directa a la paz y la seguridad regional e internacional”, y añadió que “los primeros pasos para lograr la estabilidad radican en detener las violaciones” perpetradas por Israel y “poner fin irrevocablemente” a su ocupación.

Finalmente, Hamas llamó a “exigir responsabilidades a todos los responsables del genocidio y la política sistemática de hambruna, empezando por el criminal de guerra Benjamin Netanyahu“.

La Junta de Paz la encabezará Donald Trump y la integrarán, entre otros, su secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff, y presidentes como el mandatario argentino, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.