Canadá bajo presión de Trump: arancel del 100% si concreta un acuerdo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Canadá que impondrá un arancel del 100 % si el país norteamericano llega a un acuerdo comercial con China.

A través de su red social Truth Social, Trump señaló que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, “cree que puede convertir a Canadá en una puerta de entrada para que China envíe productos a Estados Unidos, está completamente equivocado”.

Añadió que “China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, afectando a sus empresas, su tejido social y su forma de vida. Si Canadá concreta un acuerdo con China, se aplicará de inmediato un arancel del 100 % a todos los productos canadienses que ingresen a Estados Unidos”.

Esta semana, durante su participación en el Foro Económico Mundial en Suiza, Trump también afirmó que “Canadá existe gracias a Estados Unidos”.

Por su parte, Carney respondió que los ciudadanos canadienses son los “dueños de su hogar” y destacó que su país puede servir como ejemplo de que el mundo no tiene que ceder frente a tendencias autoritarias.

Estados Unidos y Canadá mantienen una relación comercial muy estrecha, y la presencia de China como socio económico creciente ha generado tensiones.

En las últimas semanas, Canadá comenzó a explorar acuerdos comerciales con China, buscando fortalecer sus exportaciones y diversificar mercados, algo que generó preocupación en Washington por el riesgo de que productos chinos ingresen a Estados Unidos a través de Canadá.