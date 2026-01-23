Las razones por las que Donald Trump oficializó la salida de Estados Unidos de la OMS

Estados Unidos concretó su salida de la OMS aunque mantiene una deuda cercana a los 260 millones de dólares.

El gobierno de Donald Trump oficializó este jueves la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dando cumplimiento a una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano el 20 de enero de 2025.

Así lo confirmó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) estadounidense, el que recordó que el presidente Trump había iniciado el proceso durante su primer mandato (2017-2021).

De acuerdo con lo que argumentó en ese momento, tomó la decisión tras considerar que la organización realizó una mala gestión de la pandemia del COVID-19.

La legislación de ese país establece que debe notificar este tipo de medidas con un año de anticipación y saldar sus compromisos financieros antes de abandonar el organismo.

Pese a lo indicado en la ley, Estados Unidos oficializó su salida de la OMS aunque mantiene una deuda cercana a los 260 millones de dólares, según indicó la cadena CNN.

Por qué otros motivos Estados Unidos dejó la OMS

Además de cuestionar la gestión de la OMS durante la pandemia, Trump también criticó el rol del organismo en “otras crisis sanitarias mundiales”, su incapacidad para adoptar reformas y “su falta de independencia frente a la influencia política indebida” de otros estados miembros, en una referencia directa al rol de China.

También apuntó al gigante asiático al apuntar que otros países con poblaciones mayores que las de Estados Unidos aportan menos dinero a la OMS.

Casi todas las naciones del mundo pertenecen a la OMS, la agencia de salud de las Naciones Unidas que es responsable de coordinar la respuesta ante amenazas de salud globales, como brotes de viruela símica, ébola y polio.

A la vez, brinda asistencia técnica a países más pobres; ayuda a distribuir vacunas, suministros y tratamientos escasos, y establece directrices para cientos de condiciones de salud, como la salud mental y el cáncer.