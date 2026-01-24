VIDEO – Nuevo tiroteo del ICE en Minneapolis: hombre falleció y crece la indignación pública

Brian O’Hara, jefe de la policía hizo un llamado a los manifestantes para que “mantengan la calma y no destruyan nuestra ciudad”.

Este sábado, un hombre murió a manos de agentes de inmigración en Minneapolis, según confirmaron las autoridades locales. Se trata del segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas masivas ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, escribió en la red social X que “acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante”, y exigió el fin de la operación federal en el estado.

Walz agregó que el presidente debe terminar con la presencia de miles de “oficiales violentos y sin entrenamiento” y retirarlos de Minnesota “ya”.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre, quien aparentemente estaba armado, fue abordado por los agentes durante un operativo en la ciudad.

Desde la Municipalidad de Minneapolis se confirmó que el ataque ocurrió en la intersección de la calle 26 Oeste con la Avenida Nicollet.

Brian O’Hara, jefe de la policía de Minneapolis, informó que durante la mañana fueron alertados sobre un hombre con múltiples heridas de bala; fue trasladado en ambulancia y posteriormente declarado fallecido. El hombre tenía 37 años y residía en Minneapolis, según las autoridades locales.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, hizo un reclamo directo al presidente Donald Trump, señalando que este “es un momento de actuar como líder” y pidiéndole que priorice primero la seguridad de Minneapolis y de Estados Unidos.

Frey también destacó que la operación federal no está generando mayor seguridad y solicitó que los agentes sean retirados de la ciudad.

El alcalde añadió que en estas jornadas de protestas han participado unas 15.000 personas de forma pacífica, “sin que se rompa ninguna ventana”.