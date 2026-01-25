Audio filtrado de Delcy Rodríguez revela ultimátum de Estados Unidos: “Nos dieron 15 minutos o nos iban a matar”

La presidenta venezolana habló de presuntas amenazas tras la captura de Nicolás Maduro, en medio de un complejo escenario político y militar.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que tanto ella como su hermano, Jorge Rodríguez, recibieron un ultimátum por parte de Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con su relato, la advertencia incluía un plazo de apenas 15 minutos para responder, bajo la amenaza directa de ser asesinados. Rodríguez afirmó que dicha operación incluyó ataques contra Caracas, hechos que calificó como “salvajes y criminales”.

Dos días después de la captura de Maduro, juró como presidenta y aseguró que el nivel de confrontación superó cualquier previsión hecha por su administración.

Asimismo, Rodríguez sostuvo que, pese a la gravedad de las amenazas, su gobierno no tomó decisiones desde el temor, sino desde la “prudencia estratégica”, con el propósito de resguardar la estabilidad interna del país.

Según explicó Delcy Rodríguez, las intimidaciones comenzaron “desde el primer minuto” posterior a la captura de Maduro. En su testimonio, aseguró que tanto ella como su hermano fueron informados de que el entonces dictador había sido asesinado y no simplemente detenido.

Asimismo, denunció que Estados Unidos cruzó lo que describió como una “línea no roja, púrpura”, al bombardear la capital venezolana, una ciudad que recordó como símbolo histórico y cuna de Simón Bolívar.

Rodríguez afirmó que jamás imaginaron una acción militar de tal magnitud contra un país sudamericano y reconoció que Venezuela enfrenta a una potencia nuclear en una confrontación que calificó de profundamente desigual. Aun así, reiteró que su gobierno mantiene dos objetivos fundamentales: preservar la paz interna y lograr la liberación de quienes considera “rehenes”.