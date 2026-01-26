Quién era el último rehén israelí asesinado por Hamás cuyo cuerpo fue entregado a su familia

El cuerpo de Ran Gvili, el último rehén israelí que permanecía en la Franja de Gaza, fue finalmente repatriado a Israel, según confirmó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. Su regreso emerge como un símbolo para diversas familias afectadas por el conflicto, mientras que autoridades confirmaron que oficialmente ya no quedan más rehenes israelíes en Gaza.

Nacido en la localidad de Meitar, Gvili era un sargento de 24 años de la unidad YASSAM Negev de la Policía de Israel. Cuando comenzó la incursión de Hamás se encontraba en su casa recuperándose de una fractura de hombro producto de un accidente de motocicleta. Pese a su estado físico, decidió vestirse con su uniforme y salir a combatir.

Durante su trayecto, participó en enfrentamientos armados en la entrada del kibutz Alumim, donde se produjeron combates con atacantes palestinos. Según información recopilada posteriormente, fue capturado tras quedarse sin municiones, luego de un enfrentamiento prolongado. Meses después se confirmó que murió ese mismo día, y su cuerpo fue trasladado a Gaza.

En la comunidad de Alumim, algunos residentes se refirieron a él como “Ran, el Defensor de Alumim”, en alusión a su actuación durante los combates. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos señaló que Gvili era apreciado por su entorno y lo describió como un joven de valores sólidos y trato sereno.

Las celebraciones de autoridades tras recuperación de último rehén israelí

Desde la Knéset, el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó la repatriación como “un logro extraordinario para Israel“. “Prometimos, y yo prometí, traer de vuelta a todos, y trajimos de vuelta a todos, hasta el último”, afirmó. Además, definió a Gvili como “un héroe de Israel”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también celebró el hecho en Truth Social. El mandatario norteamericano atribuyó el logro a su gestión: “Acabo de recuperar el último cuerpo de rehén en Gaza. ¡Así que recuperé a los 20 rehenes vivos y a todos los muertos! ¡Un trabajo increíble! Muchos lo consideraban imposible. ¡Felicidades a mi gran equipo de campeones!“.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, la operación se apoyó en información de inteligencia previa, reforzada por nuevos datos entregados por Hamás a través de mediadores. Las autoridades señalaron que los demás cuerpos exhumados serán devueltos a sus tumbas y que el cementerio será limpiado, en lo que describieron como un gesto de respeto. Con esto, se trata de la primera vez desde 2014 que no quedan rehenes israelíes en la Franja de Gaza.