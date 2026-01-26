Qué dice la lista “lo peor de lo peor” de Estados Unidos sobre los 42 chilenos detenidos por ICE

La lista es una plataforma web con el que buscan denunciar a “los peores delincuentes extranjeros”.

En diciembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó un sitio web llamado Arrestados: Lo Peor de Lo Peor, el cual cuenta con la información de extranjeros detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el que se incluyeron a 42 chilenos.

Ahí detallaron que con esta herramienta buscan denunciar “a los peores delincuentes extranjeros” que han sido arrestados.

“Bajo el liderazgo de la secretaria Noem, los hombres y mujeres trabajadores del DHS y el ICE están cumpliendo la promesa del presidente Trump y llevando a cabo deportaciones masivas, comenzando con los peores de los peores, incluyendo a los inmigrantes indocumentados que ven aquí”, agregaron.

De esta forma es posible conocer todos los nombres no solo de chilenos, sino que también colombianos, venezolanos, brasileños, argentinos, entre otros.

Los delitos que han cometido los chilenos en Estados Unidos

A través de un filtro incluido en el sitio es posible encontrar los nombres y fotografías de los chilenos que fueron detenidos por ICE. La información, además, incluye la ciudad donde fueron aprehendidos y los delitos que cometieron.

Sobre esto último, entre los más frecuentes se encuentran robo, fraude, recibir propiedad robada, uso ilegal de tarjeta de crédito y posesión de drogas.