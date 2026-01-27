Qué hizo Trump hoy: prometió una “investigación honrada” por la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Trump busca contener el impacto político del operativo federal y de la segunda muerte en Minneapolis con una reunión con Kristi Noem.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se realizará “una investigación muy honrada y honesta” sobre la muerte de Alex Pretti, el enfermero estadounidense de 37 años que falleció en Minneapolis tras ser reducido por un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Se trató de una jornada clave para reorganizar su estrategia en el estado de Minnesota.

El tono conciliador contrasta con las primeras reacciones del presidente cuando se conoció el suceso. En ese momento, Trump calificó a Pretti de “pistolero” y difundió en Truth Social la imagen del arma que el enfermero portaba legalmente. En las horas siguientes, varios miembros de la Administración lo describieron como “asesino” y “terrorista doméstico”, pese a que no tenía antecedentes penales.

Tres días después, tras suavizar su discurso y apartar del operativo a Greg Bovino —figura asociada a las tácticas más duras del despliegue federal en la ciudad—, Trump volvió a insistir este martes en el hecho de que Pretti llevaba una pistola. “No se puede ir por ahí con un arma”, afirmó, antes de calificar lo ocurrido como “un incidente muy lamentable”.

El presidente señaló además que está “analizando la situación” y reconoció el impacto político del caso, que se suma a la muerte reciente de Renee Good, abatida por un agente del ICE en la misma ciudad. “Quiero a todo el mundo. Amo a toda nuestra gente. Amo a su familia (la de Pretti). Y es una situación muy triste”, añadió.

Más allá del anuncio de investigación de la muerte de Pretti: los cambios en las políticas de Trump para Minnesota

Las declaraciones se produjeron en una jornada clave para la Operación Metro Surge, el amplio despliegue antiinmigración en Minneapolis y St. Paul, donde residen 3,7 millones de personas. Hoy, además, el mando de Minnesota pasó a manos de Tom Homan, Zar de la Frontera de la Casa Blanca, considerado de línea dura pero con un perfil más político que el de Bovino.

Trump también se reunió en con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien solicitó verse personalmente en medio de crecientes críticas a su gestión. Tras el encuentro, el presidente negó que Noem fuera removida de sus funciones y aseguró que “está haciendo un muy buen trabajo”, pese a dar sus primeros signos de retirada de Minneapolis.