Subclado K: la variante de la influenza A(H3N2) que el Minsal detectó en Chile

La autoridad sanitaria destacó que, pese al hallazgo, “no se ha observado aumento en la gravedad clínica de los casos ni incremento en las hospitalizaciones”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud confirmó que se detectó en nuestro país la detección del subclado K de la influenza A(H3N2) en muestras.

Desde la cartera recalcaron que el hallazgo “era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile“.

Según detallaron, en las últimas semanas, y tras la solicitud del Ministerio, el Instituto de Salud Pública (ISP) intensificó durante las últimas semanas el análisis de secuenciación de muestras de la influenza A (H3N2).

“Este esfuerzo permitió confirmar la presencia del subclado K, una variante genética del virus H3N2 que ha circulado ampliamente en otras regiones del mundo desde agosto de 2025”, indicaron. Junto con eso, precisaron que “es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes”.

Pese al hallazgo, desde el Minsal dejaron en claro que “no se ha observado aumento en la gravedad clínica de los casos ni incremento en las hospitalizaciones relacionadas con influenza A(H3N2), consistente con lo reportado a nivel internacional respecto al subclado K”.

¿Qué es el subclado K?

El subclado K es una variante del virus de la influenza A(H3N2). Recordemos que este es un virus que cambia “de manera natural con el tiempo”, lo que da origen a distintas “ramas” del mismo virus, llamadas subclados.

El K, por su parte, no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a “una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo“.

“La evidencia disponible indica que la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna de 2026“, informaron.