FOTOS Y VIDEO – El trágico final que tuvo el avión que se reportó desaparecido en Colombia

Autoridades aeronáuticas confirmaron esta tarde que no se registran sobrevivientes tras el accidente protagonizado por un avión de la aerolínea estatal Satena, que se había reportado como desaparecido en el departamento de Norte de Santander, en el noreste de Colombia.

La alerta se dio pasado el mediodía, cuando la torre de control perdió la comunicación con la aeronave HK4709, que cubría la ruta entre las ciudades de Cúcuta y Ocaña, mientras sobrevolaba una zona montañosa.

A bordo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, según la información proporcionada por la empresa Satena.

Entre los pasajeros que viajaban en el vuelo se confirmó la presencia del diputado Diógenes Quintero, así como del candidato a la Cámara, Carlos Salcedo.

No hay sobrevivientes tras el accidente del avión en Colombia

De acuerdo con lo reportado por medios colombianos, las autoridades aeronáuticas de Colombia confirmaron que no hay sobrevivientes tras el accidente del avión.

Hasta el lugar se dirigieron integrantes de organismos de socorro, junto con personal de la Fuerza Aérea y la Aeronáutica Civil colombiana.

Sin embargo, el difícil acceso al lugar por el terreno montañoso hace prever que las labores para recuperar los cuerpos de las víctimas fatales no serán sencillas.

