Gobierno realiza primer vuelo de expulsión del año y deporta a 83 personas a Bolivia y Colombia

Todos ellos mantenían órdenes de expulsión vigentes, tanto administrativas como judiciales, asociadas a delitos como homicidio, robo, delitos sexuales, infracciones a la ley de drogas y a la ley de armas, entre otros.

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), llevó a cabo la expulsión de 83 personas extranjeras mediante un vuelo chárter con destino a Bolivia y Colombia, convirtiéndose en el primer operativo de este tipo realizado durante el presente año.

De acuerdo con lo informado por el Sermig, del total de expulsiones, 56 fueron de carácter administrativo, mientras que 27 correspondieron a resoluciones judiciales.

Las autoridades explicaron que el objetivo principal de estos procedimientos es asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente y reforzar la seguridad nacional. En ese sentido, se prioriza la expulsión de personas extranjeras que hayan cometido delitos o que mantengan antecedentes policiales o penales.

En relación con el operativo aéreo, la prefecto Polly Ureta, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, indicó que la PDI, junto al SERMIG, concretó la expulsión de 83 ciudadanos extranjeros, donde 52 son de nacionalidad colombiana y 31 bolivianos.

Por su parte, el director nacional de Migraciones, Luis Thayer, señaló que con este vuelo, el número 23 realizado durante la actual administración, se alcanza un total de 4.421 expulsiones de personas extranjeras desde el año 2022. Asimismo, destacó que la ejecución constante de estas medidas demuestra la prioridad del Gobierno por hacer cumplir la legislación migratoria y fortalecer la seguridad del país, subrayando que se trata de una política de Estado que debe mantenerse en el tiempo.

Finalmente, se informó que durante 2025 se concretaron 1.117 expulsiones desde el territorio nacional, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 128 personas expulsadas.