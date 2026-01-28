“Los van a tratar como esclavos y perros”: el llamado de Petro a los migrantes colombianos a regresar de Chile, Estados Unidos y Argentina

El mandatario aseguró que la migración suele convertirse en un “error” y afirmó que muchos trabajadores terminan enfermos o accidentados en el exterior.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó este martes a los migrantes colombianos que viven en Estados Unidos, Chile y Argentina a regresar al país, al advertir que en esos destinos serán tratados “como esclavos y perros perseguidos por las calles”. El llamado se produjo durante una intervención pública en Bogotá.

“Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles”, afirmó Petro. Según el presidente, la promesa de prosperidad en el exterior suele convertirse en un “error”, ya que muchos migrantes terminan expuestos a condiciones laborales precarias que ponen en riesgo su salud y su integridad física.

En ese contexto, el mandatario aludió a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), que han derivado en miles de detenciones y víctimas mortales en ciudades como Mineápolis.

Petro sostuvo que numerosos colombianos migrantes sufren accidentes laborales graves y enfermedades asociadas a trabajos de alto riesgo, lo que, a su juicio, evidencia la falta de garantías y protección para esa población. “Uno se cae de un andamio, otro termina con los pulmones destruidos por químicos”, agregó.

El presidente aseguró que solo una minoría logra estabilidad económica fuera del país y que, en contraste, muchos regresan “sin salud y sin patrimonio”, tras años de empleo informal o altamente riesgoso.

La reunión de Petro con Trump por migrantes colombianos

En paralelo, Petro se prepara para un encuentro clave en la Casa Blanca. Tras un año de tensiones y críticas cruzadas con la administración estadounidense, el mandatario se reunirá el 3 de febrero con su homólogo, Donald Trump.

La cita ha generado expectación en Colombia, donde se especula sobre los temas que Trump podría plantear —como la lucha contra el narcotráfico, las garantías democráticas y su apoyo a la campaña en Venezuela— y sobre lo que pedirá Petro, en especial para salir de las sanciones que pesan sobre él.

Las fricciones entre ambos líderes no son nuevas. Petro ha cuestionado la operación militar de EE.UU. contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado más de 110 fallecidos, así como la intervención en Venezuela. Trump, por su parte, llegó a calificar al colombiano como “líder del narcotráfico” y sugirió que podría ser el “siguiente” objetivo tras el operativo contra Nicolás Maduro.