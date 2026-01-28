Rusia acumula 1.200.000 bajas en la guerra contra Ucrania, cifra récord desde la Segunda Guerra Mundial

Un informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSSIS) reveló un impactante dato en el conflicto sobre las bajas de Rusia en su guerra contra Ucrania: pese a los discursos del Kremlin sobre avances tácticos, sus muertos heridos y desaparecidos ascienden a 1.200.000, una cifra que “ninguna gran potencia ha sufrido” desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo al análisis de la institución establecida en Washington, Ucrania presenta alrededor de 600.000 bajas, lo que con su contra parte sumaría un total de 1,8 millones. “Al ritmo actual, las bajas combinadas de Rusia y Ucrania podrían alcanzar los 2 millones para la primavera (marzo del hemisferio norte) de 2026″, indica el informe elaborado por Seth G. Jones y Riley McCabe, investigadores del CSSIS.

El CSSIS postula que las pérdidas de Rusia incluirían hasta 325.000 soldados muertos, lo que es alarmante comparativamente con otros conflictos: “Por ejemplo, las cifras de bajas y fatalidades en el campo de batalla de Estados Unidos son significativamente menores: sufrió 54.487 muertes en batalla durante la Guerra de Corea, 47.434 muertes durante la Guerra de Vietnam, 149 muertes durante la Guerra del Golfo de 1990-1991, 2.465 muertes en Afganistán durante la Operación Libertad Duradera y la Operación Centinela de la Libertad, y 4.432 muertes en Irak durante la Operación Libertad Iraquí”.

El documento también destaca la lentitud de los avances rusos. Tras retomar la iniciativa en 2024, las tropas de Moscú habrían avanzado entre 15 y 70 metros diarios en sus principales ofensivas. En el caso de Pokrovsk, el promedio fue de apenas 70 metros por día, un ritmo más lento que el de algunas de las campañas ofensivas más sangrientas del último siglo, incluida la Batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial.

El desgaste de la economía tras las alarmantes bajas de Rusia

En paralelo, la economía de guerra rusa muestra señales de agotamiento: caída en la manufactura, un crecimiento proyectado de apenas 0,6% en 2025 y la ausencia de empresas tecnológicas globalmente competitivas que impulsen la productividad a largo plazo.

Durante todo el conflicto, las cifras de bajas han sido difíciles de precisar. Se cree que Rusia tiende a subestimar sus pérdidas, mientras que Ucrania no publica datos oficiales. El estudio se apoyó en estimaciones de los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, entre otras fuentes.

El propio informe del CSIS reconoce que “evaluar las bajas y las muertes en tiempos de guerra es difícil e impreciso, y varios bandos tienen incentivos para inflar o reducir las cifras con fines políticos”.