Negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia: Kremlin solo terminará la guerra si se resuelve “la cuestión territorial”

Moscú insiste en el retiro militar de Ucrania de ciertos territorios para detener su ofensiva, una postura que ya informó a Estados Unidos.

Representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia mantendrán este viernes conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos, un encuentro que marca la primera reunión conocida con participación de los tres países desde la invasión rusa a gran escala iniciada en 2022. La cita tendrá lugar en Abu Dabi y corresponde a la primera sesión de carácter trilateral sobre seguridad.

La confirmación llegó desde Moscú. El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, señaló que Rusia se sumará a delegaciones de Kiev y Washington, tras una reunión nocturna entre el presidente Vladimir Putin y tres enviados estadounidenses. Ushakov no precisó el horario de inicio de las conversaciones, aunque subrayó que el eje territorial seguirá siendo determinante para cualquier avance sustantivo.

“Lo más importante es que durante estas conversaciones entre nuestro presidente y los estadounidenses, se reiteró que sin resolver la cuestión territorial de acuerdo con la fórmula acordada en Anchorage, no hay esperanza de lograr un acuerdo a largo plazo”, dijo Ushakov, en alusión a la cumbre celebrada el año pasado en Alaska entre Donald Trump y Putin. Según el asesor, el mandatario ruso insistió además en que Moscú está “sinceramente interesada” en una salida diplomática al conflicto.

No obstante, Ushakov introdujo una advertencia clara sobre la postura rusa en el terreno militar. “Hasta que esto se logre, Rusia seguirá persiguiendo sistemáticamente los objetivos de la operación militar especial. Esto es especialmente cierto en el campo de batalla, donde las fuerzas armadas rusas tienen la iniciativa estratégica”, afirmó.

Las materias territoriales que enmarcan a Estados Unidos, Ucrania y Rusia

El encuentro trilateral se produce tras una extensa reunión en Moscú entre el presidente ruso y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, junto al yerno del exmandatario estadounidense, Jared Kushner. Según Ushakov, el diálogo se extendió por más de tres horas, donde se intercambiaron ideas “excepcionalmente sustanciales, constructivas y, diría yo, extremadamente francas y confidenciales”.

Desde Kiev, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky volvió a enfatizar que el futuro de las negociaciones pasa por las disputas territoriales en el este del país. “Todo se reduce a la zona este de nuestro país, todo se reduce a la tierra”, dijo. “Este es el problema que aún no se ha resuelto”.