Qué hizo Trump hoy: anunció la reapertura del espacio aéreo de Venezuela

El anuncio vino acompañado de avances en materia diplomática en Rusia y asuntos presupuestarios para evitar un cierre de gobierno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este jueves una agenda cargada de anuncios que abarcaron política exterior, relaciones internacionales y negociaciones internas para evitar un nuevo cierre del gobierno federal, siendo el primero la reapertura del espacio aéreo de Venezuela y la reanudación de vuelos comerciales, suspendidos desde 2019 tras la ruptura de relaciones diplomáticas.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado detalló que dio “instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela”.

Trump destacó además la reacción de la comunidad venezolana en Doral, Miami, asegurando que está “muy emocionada” con la medida, y subrayó que “los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto”.

Además del espacio aéreo de Venezuela: Trump anunció un acuerdo con Vladimir Putin

En materia internacional, el mandatario aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó suspender durante una semana los ataques sobre Kiev y otras ciudades de Ucrania, tras pedir “personalmente” la medida, motivada por las duras condiciones climáticas.

“Nunca han experimentado un frío así. Y yo personalmente le pedí al presidente Putin que no disparara contra Kiev y las distintas ciudades durante una semana. Y él aceptó hacerlo, y tengo que decir que fue muy amable”, señaló Trump, aludiendo al impacto de los bombardeos sobre la infraestructura energética ucraniana, que ha interrumpido suministros de luz, calefacción y agua.

El líder norteamericano detalló durante un consejo de ministros en la Casa Blanca que realizó la petición a Putin debido a “un frío excepcional” del invierno ucraniano. “Allá también están sufriéndolo“, añadió al comparar la situación europea con la ola de frío polar en Washington.

Aunque no hubo una reacción inmediata del Kremlin, el presidente estadounidense dijo confiar en que el compromiso será respetado.

Las negociaciones para evitar un nuevo cierre de gobierno

En el frente interno, Trump afirmó que está “cerca de lograr un acuerdo” con el Partido Demócrata para evitar un cierre parcial del gobierno federal, que podría activarse si no se alcanza un pacto antes de la medianoche del viernes.

“Estamos trabajando en eso ahora mismo”, dijo, y sostuvo que no cree que la oposición quiera una paralización de la administración. De hecho, apuntó a una solución bipartidista. El conflicto se centra en el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en un contexto sensible tras recientes casos de uso de fuerza letal por parte de agentes federales en Minneapolis.

Durante la jornada los demócratas del Senado votaron para bloquear la legislación que financiaría al DHS y otras agencias. De tal manera, Estados Unidos enfrenta la posibilidad de un segundo cierre gubernamental en menos de un año, luego de vivir el más largo de su historia, el cual se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.